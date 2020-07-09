Зачитаны обвинения в отношении Сиводедова и Втюрина: Верховный суд продолжает рассмотрение «дела банкиров»

Верховный Суд продолжает разбирательство, известное как «дело банкиров». Заседания проходят в здании суда Московского района Минска. Вчера в суде начались прения сторон. Были зачитаны обвинения в отношении Касперовича, Подгорного, Кудасова, Зданевича, Милованова, а также Пономарева. Позиция гособвинения: противоправные действия этих фигурантов были квалифицированы верно.





Сегодня гособвинение продолжило зачитывать обвинения. В начале заседание – генеральному директору РУП «Белтелеком» Сергею Сиводедову: получение взяток на сумму не менее 470 000 долларов США и 15 000 евро.

Как сообщалось, Сиводедов признал вину в получении взяток. С ним было заключено досудебное соглашение.

При этом, отметило гособвинение, показания Покрышко (совладельца и одного из фактических руководителей ООО «Солидекс ПИ» и ООО «Солидекс») об оговоре недостоверны, так как по делу не установлено обстоятельств, свидетельствующих об оговоре Сиводедовым. При этом сам Покрышко не смог привести убедительных причин, по которым Сиводедов мог бы сделать это.

Также было зачитано обвинение бывшему заместителю Государственного секретаря Совета Безопасности Андрею Втюрину: получение взяток на сумму не менее 190 000 долларов США и подстрекательство к даче взятки.

Гособвинение полагает, что Втюрин фактически свою вину в получении взятки и подстрекательстве к даче взятки не признал, а в содеянном не раскаялся.

Напомним, обвиняемыми по делу проходят восемь должностных лиц банковских учреждений и госорганов, а также восемь представителей бизнес-среды. Речь идет о получении и даче взяток в ходе поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Всего по уголовному делу было изъято более 1 650 000 долларов США (в том числе в облигациях), 62 000 евро, более килограмма золота.

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