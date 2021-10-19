"Зачем вы издеваетесь над людьми?": Президент – о принудительной вакцинации, штрафах за отсутствие масок и анонсированных рейдах милиции

Совещание по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции Президент Беларуси начал довольно неожиданно – Глава государства обратился к министру здравоохранения Дмитрию Пиневичу с вопросом:
– Я так понимаю, у нас здесь присутствуют в зале все здоровые люди? Вы их на карантин посадили перед встречей с Президентом? ПЦР-тесты сделали? Нет. А как это так, вы пришли к Президенту и не проверили здесь присутствующих? Что это за отношение к тому, в чем вы меня постоянно убеждаете?
Зал погрузился в некоторое замешательство. Ранее Александр Лукашенко никогда так вопрос не ставил. Во Дворце Независимости стоят санитайзеры с антисептиками, как и во многих других общественных местах, но никогда не было, скажем, обязательного требования находиться во дворце в маске. Все по желанию. И прививаться или тестироваться тоже никто не гонит.
Президент пояснил:
– Я не зря задал этот вопрос. Вы правильно сделали. Потому что у нас это не принято. Хотя во всем мире к президенту люди не заходят без карантина. Я специально задал этот вопрос, чтобы задать следующий вопрос. Если вы к Президенту свободно заходите, так зачем вы издеваетесь над людьми?
Глава государства подчеркнул, что ни одного человека за весь период пандемии, который шел на встречу к нему, не спрашивали, вакцинирован он или нет, делал ли ПЦР-тест:
– Почему людей тогда напрягают? Почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима?
Глава государства обратился к министру внутренних дел:
– Я же вас предупреждал. Вы почему закон нарушаете? Видите ли, людей они начали штрафовать. Кто вам дал право на это? Где, в каком законе написано, что вы имеете право штрафовать людей? Вы кому подыгрываете?
Александр Лукашенко обобщил:
– Если лечите, то лечите как следует: начиная с этой зоны (Дворец Независимости. – Прим. ред.) и заканчивая везде на улицах. Подняли бучу на всю страну. Я думаю, губернаторы нас услышали.
Глава государства указал на не лучший пример Брестской области:
– Уже штрафовать начали. Силой, коленом на грудь заставляют вакцинироваться. Я же вас просил: "Не допускайте этого!"
Президент снова обратился к личному примеру:
– Я никого не заставляю. Тертель (председатель КГБ. – Прим. ред.) никогда маску не надевает. Господь с ним. Пиневич (министр здравоохранения. – Прим. ред.) приходит, маску в приемной бросил и зашел. Я никого не заставляю. Это ваше право. Если человек больной, он никогда к Президенту не пойдет. Так должен поступать каждый житель нашей страны. Тем более что мы темним перед людьми? Мы же не все знаем об этой болезни. И каждый человек должен распоряжаться своей судьбой так, как он считает нужным.
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