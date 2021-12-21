За время нахождения беженцев на границе для них закуплено 192 тонны гуманитарной помощи

Речь идет как об одеялах, матрасах, обуви и одежде, так и о продуктах питания, рассказала председатель Гродненской областной организации БОКК Наталья Толкачева. Из 192 тонн собранной гуманитарной помощи роздано беженцам 172 тонны.
– Продолжаем обеспечивать людей двухразовым горячим питанием, также дополнительно выдаются продуктовые наборы. Кроме того, на постоянной основе работаем с роженицами, которые находятся в кризисной комнате, удовлетворяем все их потребности, принимая во внимание, что это кормящие мамы. Обеспечиваем доступ к ним наших международных партнеров. Например, вчера их посещали представители ОДКБ. Они работают для того, чтобы предоставить беженкам возможные варианты возвращения на родину либо иные.
Изначально кризисная комната Красного Креста создавалась для женщин для пребывания до 7 дней, но здесь ситуация нестандартная, поэтому рассматривается вариант нахождения рожениц там настолько долго, насколько это будет необходимо.