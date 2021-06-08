За сутки в Минской области травмированы двое детей

Во вторник, 1 июня, 2-летняя девочка вместе с родителями и бабушкой отдыхала в гостевом доме в Дзержинском районе. Вечером малышка, играя, решила забраться на комод, на котором стоял телевизор. Оступившись, она схватилась за провод и опрокинула устройство на себя. Девочка получила травмы, ее госпитализировали в медучреждение.Вечером того же дня в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в больницу доставлена 9-летняя девочка. Следствие установило, что ребенок отдыхал в одном из детских оздоровительных центров Вилейского района. Катаясь на качелях, девочка упала и получила травму.Фото Следственного комитета