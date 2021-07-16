За сутки в лесах Беларуси заблудились четыре человека

Как уточнили в МЧС, 15 июля в 9:00 стало известно о пропавшей в лесу недалеко от деревни Яськовцы Лидского района Гродненской области пенсионерке 1941 года рождения. Найти женщину удалось только в 1:36. Госпитализация пенсионерке не потребовалась.Также в этот день в 15:05 сотрудникам МЧС поступила информация о гражданине 1963 года рождения, который заблудился в лесу, расположенном рядом с агрогородком Новополесский Солигорского района Минской области. Мужчина до сих пор не найден. Поиски будут продолжены 16 июля.На следующий день, 16 июля, в 00:06 в МЧС сообщили о заблудившихся в лесу около населенного пункта Хобное Калинковичского района Гомельской области мужчине и женщине. Они также не найдены. В данный момент ведутся поиски.