За сутки в Беларуси зарегистрированы 873 пациента с COVID-19, выписаны 949

Всего с начала пандемии в стране был зарегистрирован 408 621 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 401 462 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3015 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки выполнено 20 697 тестов. Всего в стране проведено 6 593 438 тестов.