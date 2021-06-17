За сутки в Беларуси зарегистрированы 873 пациента с COVID-19, выписаны 949. Такой статистикой поделились в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в стране был зарегистрирован 408 621 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 401 462 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3015 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 20 697 тестов. Всего в стране проведено 6 593 438 тестов.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 873 пациента с COVID-19, выписаны 949
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