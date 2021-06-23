За сутки в нашей стране зарегистрированы 802 пациента с коронавирусом нового типа, выписаны 805 человек, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии коронавируса в нашей стране зарегистрированы 412 353 человека с положительным тестом на инфекцию. Выздоровели 405 045 пациентов, у которых ранее подтвердился COVID-19.
За весь период распространения коронавируса нового типа на территории Беларуси скончались 3072 пациента с выявленной инфекцией.
За минувшие сутки специалисты сделали 19 176 тестов. За весь период в стране выполнили 6 686 521 тест.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 802 пациента с COVID-19, выписаны 805 человек
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