За сутки в Беларуси зарегистрированы 697 пациентов с COVID-19, выписаны 432

Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 406 360 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 399 174 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2987 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки выполнено 10 879 тестов. Всего в стране проведено 6 544 800 тестов.