За сутки в Беларуси зарегистрированы 697 пациентов с COVID-19, выписаны 432. Такая статистика опубликована в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 406 360 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 399 174 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2987 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 10 879 тестов. Всего в стране проведено 6 544 800 тестов.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 697 пациентов с COVID-19, выписаны 432
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