За сутки в Беларуси зарегистрированы 1219 пациентов с COVID-19, выписаны 1319. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в стране был зарегистрирован 364 951 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 355 531 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2602 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 18 740 тестов. Всего в стране проведено 5 939 162 теста.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1219 пациентов с COVID-19, выписаны 1319
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