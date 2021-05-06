За сутки в Беларуси зарегистрированы 1219 пациентов с COVID-19, выписаны 1319

Всего с начала пандемии в стране был зарегистрирован 364 951 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 355 531 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2602 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки выполнено 18 740 тестов. Всего в стране проведено 5 939 162 теста.