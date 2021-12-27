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  2. За сутки в Беларуси выявлено 642 случая заражения коронавирусом

За сутки в Беларуси выявлено 642 случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси диагноз COVID-19 подтвердили у 642 человек. Такие данные приведены в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


За все время в стране выявлено 694 226 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 686 768 человек, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19.

Кроме того, за все время распространения нового заболевания в стране от коронавируса умерли 5512 пациента.

За прошедшие сутки проведено 8082 теста. Общее число выполненных тестов в Беларуси составило 10 967 864.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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