За сутки в Беларуси выявили 1729 случаев заражения коронавирусом

За все время в стране положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 648 472 пациента. Вылечились после заболевания коронавирусом 634 653 человека.За весь период распространения COVID-19 на территории республики умерли 5026 человек с выявленной инфекцией.За прошедшие сутки проведено 24 620 тестов. Общее число выполненных тестов составило 10 320 279.