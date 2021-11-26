За сутки в Беларуси выявили 1729 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси диагноз COVID-19 подтвердили у 1729 пациентов, выписаны 2183. Такие данные приведены в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
За все время в стране положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 648 472 пациента. Вылечились после заболевания коронавирусом 634 653 человека.
За весь период распространения COVID-19 на территории республики умерли 5026 человек с выявленной инфекцией.
За прошедшие сутки проведено 24 620 тестов. Общее число выполненных тестов составило 10 320 279.