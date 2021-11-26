SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 2.88
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. За сутки в Беларуси выявили 1729 случаев заражения коронавирусом

За сутки в Беларуси выявили 1729 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси диагноз COVID-19 подтвердили у 1729 пациентов, выписаны 2183. Такие данные приведены в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


За все время в стране положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 648 472 пациента. Вылечились после заболевания коронавирусом 634 653 человека.

За весь период распространения COVID-19 на территории республики умерли 5026 человек с выявленной инфекцией.

За прошедшие сутки проведено 24 620 тестов. Общее число выполненных тестов составило 10 320 279.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы