За сутки в Беларуси выявили 1380 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси диагноз COVID-19 подтвердили у 1380 пациентов, выписаны 1615. Такие данные приведены в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
В республике за все время распространения коронавирусной инфекции было выявлено 697 600 случаев заражения COVID-19. Вылечились 690 505 человек, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус.
За все время на территории Беларуси из-за COVID-19 умер 5561 пациент.
За прошедшие сутки проведено 23 089 тестов. Общее число выполненных тестов в Беларуси составило 11 022 249.