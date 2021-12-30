За сутки в Беларуси выявили 1380 случаев заражения коронавирусом

В республике за все время распространения коронавирусной инфекции было выявлено 697 600 случаев заражения COVID-19. Вылечились 690 505 человек, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус.За все время на территории Беларуси из-за COVID-19 умер 5561 пациент.За прошедшие сутки проведено 23 089 тестов. Общее число выполненных тестов в Беларуси составило 11 022 249.