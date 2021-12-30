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  2. За сутки в Беларуси выявили 1380 случаев заражения коронавирусом

За сутки в Беларуси выявили 1380 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси диагноз COVID-19 подтвердили у 1380 пациентов, выписаны 1615. Такие данные приведены в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


В республике за все время распространения коронавирусной инфекции было выявлено 697 600 случаев заражения COVID-19. Вылечились 690 505 человек, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус.

За все время на территории Беларуси из-за COVID-19 умер 5561 пациент.

За прошедшие сутки проведено 23 089 тестов. Общее число выполненных тестов в Беларуси составило 11 022 249.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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