За сутки в Беларуси коронавирус подтвердился у 1033 человек

В ведомстве отметили, что с начала пандемии в Беларуси выявили 443 864 случая коронавируса. За этот период выздоровели 438 050 пациентов с диагнозом COVID-19, умерли 3435.Известно также, что за минувшие сутки выполнено 17 602 теста на коронавирус. Всего в стране провели 7 259 150 тестов.Что касается вакцинации, по данным Минздрава, более 1,37 млн белорусов получили первую дозу препарата против COVID-19, из них более 921,9 тыс. уже прошли полный курс вакцинации.