Выписаны 1147 пациентов. Подробной статистикой по заболеваемости коронавирусом в нашей стране поделились в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В ведомстве отметили, что с начала пандемии в Беларуси выявили 443 864 случая коронавируса. За этот период выздоровели 438 050 пациентов с диагнозом COVID-19, умерли 3435.
Известно также, что за минувшие сутки выполнено 17 602 теста на коронавирус. Всего в стране провели 7 259 150 тестов.
Что касается вакцинации, по данным Минздрава, более 1,37 млн белорусов получили первую дозу препарата против COVID-19, из них более 921,9 тыс. уже прошли полный курс вакцинации.
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За сутки в Беларуси коронавирус подтвердился у 1033 человек
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