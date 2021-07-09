За сутки Беларуси выявили 1250 новых случаев COVID-19, выписаны 1335 пациентов

По данным ведомства, за весь период распространения коронавирусной инфекции в стране ею заразились 425 804 человека, выздоровели 418 920 пациентов, умерли – 3236.Что касается числа выполненных тестов на COVID-19, их за прошедшие сутки сделали 17 733. Всего в стране проведено 6 941 505 тестов.Кроме того, в Минздраве привели и данные по ходу вакцинации против коронавируса в Беларуси. Уже более 1,06 млн человек в республике получили первую дозу препарата, из них более 694,2 тысячи прошли полный курс вакцинации.