Об этом сообщил журналистам новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси на Кубе Валерий Барановский. На эту должность его сегодня назначил Александр Лукашенко:
Фото: БЕЛТА
– Задача всегда одна у Президента: наращивать экспорт. Это основное. Конечно, это проще в Литве – одном из торгово-экономических партнеров. Даже в эти сложные времена белорусский экспорт в Литву растет. Но и в далекую Кубу благодаря усилиям посольств и ведомств за пять месяцев экспорт практически достиг уровня прошлогоднего годового. Сложности есть, но будем стучаться в каждую дверь.
По мнению нового главы дипмиссии, успеху будет способствовать и политический климат между нашими государствами, который гораздо лучше, чем отношения с Литвой.
– Лучше работать в дружественной атмосфере, чем там, где тебя оскорбляют. Вы видите, что творится у посольства. Каждый день приходили люди к резиденции, ставили плакаты (хотя это запрещено законом) «Валера, выходи». Тяжело нашим дипломатам там работать. Здоровья им, выдержки. Наше дело правое, – заключил Валерий Барановский.
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За пять месяцев белорусский экспорт на Кубу почти сравнялся с прошлогодним
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