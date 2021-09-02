МВД: за год смертность от передозировки наркотиками в Минске увеличилась на 8%

О любителях химической экзотики, а также о том, что толкает несовершеннолетних употреблять наркотики и заниматься их распространением, рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ заместитель начальника УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома подполковник милиции Кирилл Беркозов.
Милиционер рассказал, что в конце августа этого года в больнице от отравления метадоном скончался несовершеннолетний парень. Оперативники установили дилера: запрещенный товар продавал 18-летний минчанин.
Кирилл Беркозов объяснил, что толкает несовершеннолетних принимать наркотики и вовлекает в преступный бизнес:
– Самые распространенные причины – это любопытство, какое-либо психологическое давление, инстинкт подражания, доверчивость. Часто дети верят утверждениям, что привыкания не будет и что все это легально. Причиной может быть и какая-либо критическая ситуация.
Он также добавил, что сегодня потребителями наркотиков становятся благополучные и социально адаптированные подростки. И даже молодые люди с хорошим материальным положением. Здесь роль может играть и переход от детства к взрослой жизни, который сопровождается у подростков большим количеством свободного времени и разнообразием досуга, посещением дискотек и ночных клубов. Сказывается также влияние компаний, в которые попадают несовершеннолетние.
– В этот период у подростка важно сформировать чувство меры и умение говорить нет любым экспериментам с наркотиками, – добавил представитель МВД.
По словам подполковника милиции, торговать наркотиками могут молодые люди из разных категорий. Наркомания не имеет социальных и возрастных границ.
– В этом году по сравнению с прошлым мы наблюдаем увеличение количества передозировок, в том числе с участием несовершеннолетних. Видим и тенденцию увеличения смертности – в среднем на 8% по Минску. Умершие в основном люди старше 35 лет, 80% из них состояли на учете в городском наркологическом диспансере, 70% были ранее судимы, – привел цифры Кирилл Беркозов.
Он отметил, что с учетом эпидемиологической ситуации и закрытых границ наркодилеры сейчас в основном используют интернет-площадку для продажи запрещенных веществ.
– Нами проводится активная работа, в том числе аналитической разведкой, по мониторингу сайтов, где происходит продажа наркотических средств, а также комплекс мероприятий по задержанию таких лиц, – рассказал собеседник.
Замначальника УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома дал полезные рекомендации родителям:
– Не нужно полностью ограничивать ребенку доступ в интернет. Упор надо делать на то, с кем ребенок общается в соцсетях и мессенджерах, на его поведение. Насторожить может, если ребенок стал часто уходить из дома, у него появились банковские карты на чужое имя, фасовочные пакеты и электронные весы. Важно уделять детям много внимания, поскольку лучшее решение проблемы – это ее профилактика. Отношение детей к употреблению наркотиков во многом зависит от взаимоотношений в семье.
Кирилл Беркозов уточнил: при нахождении на улице подозрительного предмета, похожего на наркотик, следует немедленно сообщить в милицию. Не нужно трогать найденное, лучше сделать фото и ждать приезда правоохранителей. Также он призвал осмотреться по сторонам и обратить внимание, нет ли рядом кого-то подозрительного.
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