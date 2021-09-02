МВД: за год смертность от передозировки наркотиками в Минске увеличилась на 8%

Милиционер рассказал, что в конце августа этого года в больнице от отравления метадоном скончался несовершеннолетний парень. Оперативники установили дилера: запрещенный товар продавал 18-летний минчанин.Кирилл Беркозов объяснил, что толкает несовершеннолетних принимать наркотики и вовлекает в преступный бизнес:Он также добавил, что сегодня потребителями наркотиков становятся благополучные и социально адаптированные подростки. И даже молодые люди с хорошим материальным положением. Здесь роль может играть и переход от детства к взрослой жизни, который сопровождается у подростков большим количеством свободного времени и разнообразием досуга, посещением дискотек и ночных клубов. Сказывается также влияние компаний, в которые попадают несовершеннолетние.– добавил представитель МВД.По словам подполковника милиции, торговать наркотиками могут молодые люди из разных категорий. Наркомания не имеет социальных и возрастных границ.– привел цифры Кирилл Беркозов.Он отметил, что с учетом эпидемиологической ситуации и закрытых границ наркодилеры сейчас в основном используют интернет-площадку для продажи запрещенных веществ.– рассказал собеседник.Замначальника УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома дал полезные рекомендации родителям:Кирилл Беркозов уточнил: при нахождении на улице подозрительного предмета, похожего на наркотик, следует немедленно сообщить в милицию. Не нужно трогать найденное, лучше сделать фото и ждать приезда правоохранителей. Также он призвал осмотреться по сторонам и обратить внимание, нет ли рядом кого-то подозрительного.Фото: скриншот