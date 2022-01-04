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  2. За 11 месяцев 2021-го услугами пассажирского транспорта в Минске воспользовались 566,8 млн человек

За 11 месяцев 2021-го услугами пассажирского транспорта в Минске воспользовались 566,8 млн человек

В период с января по ноябрь прошлого года услугами столичного пассажирского транспорта воспользовались 566,8 млн человек, или 97,3% от числа такого же периода 2020-го. Это следует из информации Главного статистического управления столицы.


Таким образом, за одиннадцать месяцев прошлого года пассажирооборот составил 8646,2 млн пассажиро-километров, или 124,2% к данным 2020 года за аналогичный период.  

Грузооборот в январе – ноябре 2021 года составил 26,4 млрд тонно-километров, или 99,97% к соответствующему периоду 2020-го. Организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 60,7 млн т грузов, или 97,4% к январю – ноябрю 2020 года. 

Архивное фото БЕЛТА
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