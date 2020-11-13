За 10 месяцев на дорогах Минской области совершено 196 наездов – 60 пешеходов погибли

, – рассказали в УВД Миноблисполкома.Чаще всего наезды на пешеходов происходили по их собственной вине. Люди переходили проезжую часть в неустановленном месте, не подчинялись сигналам регулирования, не обозначали себя световозвращающими элементами в темное время суток, некоторые находились в состоянии алкогольного опьянения., – добавили в УВД.Для того чтобы минимизировать количество наездов на пешеходов, было принято решение о введении дополнительных мер по улучшению дорожной обстановки на территории Минской области. Сотрудники Госавтоинспекции особое внимание в работе уделяют наиболее уязвимой категории участников дорожного движения – пешеходам, особенно пьяным. Отмечается, что для сотрудников важно, чтобы люди, находясь в нетрезвом состоянии, дошли целыми и невредимыми домой, нотации или штраф не являются целью задержания людей в состоянии алкогольного опьянения. Если пешеход пьян, сотрудники проконтролируют, чтобы он благополучно добрался домой.