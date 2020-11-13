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За 10 месяцев на дорогах Минской области совершено 196 наездов – 60 пешеходов погибли

На дорогах Минской области за 10 месяцев погибли 60 пешеходов, пишет БЕЛТА.


– За 10 месяцев на дорогах Минской области произошло 196 наездов на пешеходов, в которых 60 человек погибли (2019 год – 42) и 141 травмирован. В последнее время все чаще погибают пешеходы. В некоторых случаях причиной их гибели становятся не водители, а собственное беспечное поведение. Каждое второе дорожно-транспортное происшествие произошло с участием нетрезвых пешеходов и практически во всех авариях они не были обозначены световозвращающими элементами, – рассказали в УВД Миноблисполкома.

Чаще всего наезды на пешеходов происходили по их собственной вине. Люди переходили проезжую часть в неустановленном месте, не подчинялись сигналам регулирования, не обозначали себя световозвращающими элементами в темное время суток, некоторые находились в состоянии алкогольного опьянения.

– Как показывает практика, некоторые пешеходы даже и не предполагают, что являются участниками дорожного движения, а для них так же, как и для водителей автомобилей, существуют правила, которые неукоснительно нужно выполнять. У таких людей существует ошибочное мнение, что инспекторы ДПС не могут их привлечь за нарушение ПДД, и, чувствуя свою безнаказанность, они ведут себя вольготно на дорогах. Безусловно, дорога является местом повышенной опасности для всех, но для пешеходов малейшая оплошность может стать смертельной, – добавили в УВД.

Для того чтобы минимизировать количество наездов на пешеходов, было принято решение о введении дополнительных мер по улучшению дорожной обстановки на территории Минской области. Сотрудники Госавтоинспекции особое внимание в работе уделяют наиболее уязвимой категории участников дорожного движения – пешеходам, особенно пьяным. Отмечается, что для сотрудников важно, чтобы люди, находясь в нетрезвом состоянии, дошли целыми и невредимыми домой, нотации или штраф не являются целью задержания людей в состоянии алкогольного опьянения. Если пешеход пьян, сотрудники проконтролируют, чтобы он благополучно добрался домой.
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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