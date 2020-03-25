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YouTube снижает качество видеороликов из-за пандемии коронавируса

YouTube снижает установленное по умолчанию качество воспроизведения видеороликов с высокого (HD) до стандартного, сообщили в пресс-службе компании.


На минувшей неделе ограничение было установлено в Европейском союзе, Великобритании и Швейцарии. Сейчас, учитывая глобальную природу этого кризиса, вводится изменение для всего мира, говорится в сообщении.

Пользователи однако вручную могут изменить параметры воспроизведения и повысить качество воспроизводимого видео, передает ТАСС.

Ранее глобальным игрокам на интернет-рынке предложили снизить качество передачи изображения в связи с опасностью перегрузки сетей в условиях массового нахождения людей в изоляции, на удаленной работе в связи с распространением коронавируса. Ряд компаний пошли на подобную меру.

Фото: pixabay


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