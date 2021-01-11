Согласно опросу, проведенному агентством Киодо, более 80 процентов жителей Японии выступают за перенос и отмену летних Олимпийских игр в Токио, которые должны пройти летом текущего года, передает Lenta.ru.
Так, 35,3 процента респондентов призвали к отмене Олимпиады в Токио. Еще 44,8 процента опрошенных сообщили, что игры должны быть снова перенесены. При этом желание японцев отказаться от проведения Олимпиады вызвано ростом заболеваемости коронавирусом.
По последней информации, количество случаев заражения COVID-19 в Японии превысило 290 тысяч. Осложнения, вызванные инфекцией, унесли жизни 3855 человек.
В сентябре японский министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото призвала любой ценой провести летние Игры в Токио. Хасимото отметила, что к подготовке Олимпиады большие усилия приложили как спортсмены, так и организаторы.
Фото: tokyo2020.org
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Японцы хотят вновь перенести или вовсе отменить летние Олимпийские игры в Токио
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