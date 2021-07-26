Японские дзюдоисты 26 июля принесли несколько медалей в национальную олимпийскую копилку

Сегодня на летних Олимпийских играх прошли соревнования по дзюдо в нескольких категориях. На них вновь отличились японцы, завоевавшие несколько медалей. Приводим подробные результаты.
На фото: Сёхэй Оно и Лаша Шавдатуашвили борются за золотую медаль
Женщины сегодня выступали в категории до 57 кг. Первое место – у Норы Гяковой из Косово. Интересный факт: ее соперница в финальном поединке – Сара-Леони Сизик из Франции – была дисквалифицирована и получила серебро. А бронзовые медали завоевали японка Цукаса Йосида и канадка Джессика Климкейт.
Мужчины-дзюдоисты боролись за медали в категории до 73 кг. Японский дзюдоист Сёхэй Оно победил Лашу Шавдатуашвили из Грузии и таким образом взял золотую награду. Бронзовые медали завоевали Цогбаатар Ценд-Очир из Монголии и Ан Чан Лим из Республики Корея.
Напомним, что до этого японцы уже успели завоевать четыре олимпийские медали в этом виде спорта, три из которых – золотые. Кстати, двое японских чемпионов-дзюдоистов – это брат и сестра.
Что касается Косово, это уже второе золото у государства в дзюдо на «Токио-2020». Ранее в этом виде спорта первенство в категории до 48 кг взяла Дистрия Красники, в финальном поединке победившая японку Фуну Тонаки.
Подробнее о результатах выступлений дзюдоистов в первые дни Олимпиады можно почитать в нашем обзоре, перейдя по этой ссылке.
Завтра в рамках Игр будут разыграны комплекты медалей в дзюдо по категориям до 63 кг (женщины) и до 81 кг (мужчины).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
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