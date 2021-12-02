Япония может сократить интервал между второй и третьей дозами вакцины против коронавируса из-за омикрон-штамма

Правительство Японии может сократить интервал между второй и третьей (бустерной) дозой вакцины против коронавирусной инфекции из-за распространения нового штамма "омикрон", пишет ТАСС.
– Что касается введения третьей дозы вакцины, то мы будем рассматривать возможность ускорения этого процесса, – уточнил японский премьер-министр Фумио Кисида.
Согласно требованиям минздрава Японии, интервал между второй и третьей дозами в настоящий момент равняется восьми месяцам. Но некоторые специалисты считают необходимым сократить данный промежуток, так как эффективность существующих препаратов против коронавируса может снижаться против новых штаммов уже через 5–6 месяцев.
Прививочная кампания в стране стартовала в середине февраля текущего года. К этому времени полный курс вакцинации прошли 99,7 млн жителей Японии, или 78,8% населения. Всего в стране проживают около 126 млн человек.