Япония может сократить интервал между второй и третьей дозами вакцины против коронавируса из-за омикрон-штамма

– уточнилСогласно требованиям минздрава Японии, интервал между второй и третьей дозами в настоящий момент равняется восьми месяцам. Но некоторые специалисты считают необходимым сократить данный промежуток, так как эффективность существующих препаратов против коронавируса может снижаться против новых штаммов уже через 5–6 месяцев.Прививочная кампания в стране стартовала в середине февраля текущего года. К этому времени полный курс вакцинации прошли 99,7 млн жителей Японии, или 78,8% населения. Всего в стране проживают около 126 млн человек.