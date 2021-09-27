XVIII Международная научная конференция молодых ученых «Молодежь в науке – 2.0’21» стартует сегодня. В Минске соберутся около 250 молодых исследователей.

Среди гостей конференции, рассказали в Национальной академии наук, будут ученые НАН Беларуси, представители вузов, ссузов, школьники страны, ученые из России, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Армении, Кыргызской Республики, Республики Молдова, руководители Советов молодых ученых Академий наук – членов МААН (Международной Ассоциации академий наук). Планируется также, что в торжественном открытии примет участие академик, вице-президент Российской академии наук, председатель Сибирского отделения Российской академии наук Валентин Пармон.

Конференция уже успела стать традиционной и является не только одним из крупнейших молодежных научных мероприятий в Беларуси, но и престижной площадкой для презентации проектов талантливой молодежи стран СНГ, а также ближнего и дальнего зарубежья.