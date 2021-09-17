Xiaomi ликвидировала давнюю проблему в своих смартфонах

Как сообщает Gizmochina, решение, названное AI Virtual Proximity Sensor, создано Xiaomi совместно с Elliptic Labs. На смену отдельному датчику пришло программное решение, основанное на работе иных компонентов.Помимо устранения проблем с работой физического датчика новое решение уменьшает затраты и ликвидирует риски, связанные с поставками, уверяют разработчики. Таким образом, китайская компания сможет экономить на производстве новых гаджетов.Xiaomi 11T и 11T Pro пришли на смену серии 10T, представленной в минувшем году. Устройства получили усовершенствованные характеристики, а старшая модель может заряжаться на мощности 120 Вт.