Xiaomi ликвидировала давнюю проблему в своих смартфонах

В новых устройствах Xiaomi серии 11T устранена проблема неправильной работы датчика приближения. Данная неточность возмущала пользователей на протяжении нескольких лет, передает РИА Новости.
Как сообщает Gizmochina, решение, названное AI Virtual Proximity Sensor, создано Xiaomi совместно с Elliptic Labs. На смену отдельному датчику пришло программное решение, основанное на работе иных компонентов.
Помимо устранения проблем с работой физического датчика новое решение уменьшает затраты и ликвидирует риски, связанные с поставками, уверяют разработчики. Таким образом, китайская компания сможет экономить на производстве новых гаджетов.
Xiaomi 11T и 11T Pro пришли на смену серии 10T, представленной в минувшем году. Устройства получили усовершенствованные характеристики, а старшая модель может заряжаться на мощности 120 Вт.