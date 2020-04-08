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  2. Выставлен на продажу 19-летний Mercedes SL600, который никогда не был в эксплуатации

Выставлен на продажу 19-летний Mercedes SL600, который никогда не был в эксплуатации

Компания Mercedes-Benz выставила на продажу топовую модификацию родстера SL600 в кузове R129, которой уже без малого два десятка лет. При этом выпущенная в 2001 году машина находится в первозданном состоянии, она никогда не была в эксплуатации, на одометре всего 427 миль (около 687 км).


Этот автомобиль даже спустя почти 20 лет после выпуска вызывает уважение. Речь идет о топовой комплектации с 12-цилиндровым шестилитровым двигателем мощностью 394 л.с., который работает в паре с пятиступенчатым автоматом и обеспечивает, как пишет продавец, блестящую производительность. 


С нуля до сотни автомобиль разгоняется за 6,1 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке в 155 миль в час (250 км/ч).


Автомобиль выставлен на продажу калифорнийским автосалоном. Продавец хочет получить за автомобиль 135 000 долларов.





Источник: www.mercedes-benz.com/

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