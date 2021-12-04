Выставка жестокости. Сюжеты малышей-беженцев леденят кровь

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- рассказывает молодая мама о рисунке ребенка. -- говорит курдский беженец Редос. –В толпе беженцы кричали «Мы не скот! Мы люди!» Женщины поясняли, что многие из здешних знают по 2-3 иностранных языка.- рассуждает 14-летний Родос. –Одна из девочек согласилась описать свой рисунок: «Он называется «ожидание в лесу». Тут спит Дед Мороз, а еще рядом спим мы. (Вероятно, так девочка иллюстрировала смерть). Единственное, что я хотела бы спросить у Европы: когда мы можем проснуться? И это я написала на листочке».Сюжетов на митинге было масса. Кто не умел рисовать – изображал грустные смайлики, другие – рисовали часы, как знак того, что устали ждать. Некоторые дети свой крик души записывали. Меня поразило следующее скромное обращение на картоне: «Хей, Европейский союз! Мы люди и любим жизнь. Увидьте же нашу ситуацию! Не оставляйте нас умирать».