Выставка жестокости. Сюжеты малышей-беженцев леденят кровь

Несмотря на минусовую погоду и вьюгу, эти ручки крепко сжимали свои рисунки. Мертвый Дед Мороз, убитые люди, дети, сидящие на поленьях и мечтающие о школе, - вот что рисуют маленькие беженцы. Признаюсь честно, картина жуткая и без слез невозможно смотреть, как вместо того, чтобы рисовать цветочки и солнышко, эти малыши иллюстрируют смерть и разруху. А их здесь без малого – полсотни.
- Это мечты ребенка в лесу, - рассказывает молодая мама о рисунке ребенка. - Что в мечтах? Школа. Мы хотим лучшей жизни, нам нужно образование, теплый дом и одежда. Европейцы, вы потеряли все, как мы? Почему вы не можете нас понять?
- Все хотят лучшей жизни. Моя мечта – пойти в школу, - говорит курдский беженец Редос. – Помогите же мне ее исполнить!
В толпе беженцы кричали «Мы не скот! Мы люди!» Женщины поясняли, что многие из здешних знают по 2-3 иностранных языка.
- Мы – дети, когда вырастем можем войти в историю Европы, - рассуждает 14-летний Родос. – Возможно мы станем гениальными учеными или кто-то решит стать врачом или спасателем и спасет чью-то жизнь. Но нам даже не дают шанса. Что изменилось, пока мы здесь? У меня еще не умерла надежда.
Одна из девочек согласилась описать свой рисунок: «Он называется «ожидание в лесу». Тут спит Дед Мороз, а еще рядом спим мы. (Вероятно, так девочка иллюстрировала смерть). Единственное, что я хотела бы спросить у Европы: когда мы можем проснуться? И это я написала на листочке».
Сюжетов на митинге было масса. Кто не умел рисовать – изображал грустные смайлики, другие – рисовали часы, как знак того, что устали ждать. Некоторые дети свой крик души записывали. Меня поразило следующее скромное обращение на картоне: «Хей, Европейский союз! Мы люди и любим жизнь. Увидьте же нашу ситуацию! Не оставляйте нас умирать».
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