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  2. Выставка дружеского шаржа “Сябры мае!” художника “СБ” открылась в Минске

Выставка дружеского шаржа “Сябры мае!” художника “СБ” открылась в Минске

В одном крыле — фотокорреспонденты, журналисты-газетчики, телевизионщики, в другом — Франциск Скорина, Василий Быков, Якуб Колас­. В своих шаржах Олег Карпович объединил современных журналистов с  классиками белорусской литературы, которые печатали свои тексты на страницах “СБ. Беларусь сегодня”.


Экспозиция шаржей разместилась в коридоре Министерства информации. Казалось бы место вовсе не выставочное. Однако Олегу удалось все изображения разместить на стенах узкого коридора.

— Устраивать выставки в Министерстве информации к 1 апреля стало традицией, которую нельзя прерывать. С одной стороны — шоу, с другой — серьезное мероприятие. Как только предложило Министерство информации организовать выставку, сразу согласился. В голове сразу появилась идея разделить ее на две части. Первая — те люди, которые, если надо и в поле, и на завод. Это те люди, которым я верю, которые пишут без единого придуманного слова. Другая часть — Василий Быков, Якуб Колос, Рыгор Барадулин, с которыми мне удалось посидеть за одним столом, —рассказывает автор. — Народу немного, но место очень статусное. И, несмотря на небольшое количество изображений, выставка хорошо получилась.



Почетным гостем выставки стал министр информации, Александр Карлюкевич.

— Атрымалася камерная выстаўка, — говорит министр информации, Александр Карлюкевич. —Камерная не ў плане колькасці работ, а ў плане размяшчэння ў нашым Міністэрстве. Мастакі заўсёды хочуць, каб іх карціны былі прадстаўлены ў вялікай зале. Але ж Алег — мастак, можна сказаць, адрасны, спецыфічны, які працуе ў перыёдыцы і ведае нашы фарматы. Вельмі цікавая ідэя выстаўкі “Сябры мае”, нават калі яна датычыцца Рыгора Барадуліна і Кандрата Крапівы.




Сам маэстро идею названия комментирует вот как:

— “Сябры мае!” — это очень широкое понятие, которое объединило всех, начиная со Скорины, Василия Быкова, Якуба Колоса и заканчивая современными журналистами.

Всю экспозицию Олег создал за два дня. Здесь трио с лавровыми венками: Якуб Колас, Янка Купала и Анатолий Зеков. «Великие потому что, поэтому и лавровый венок на их головах», — комментирует художник свою задумку. Белорусская поэтесса Людмила Рублевская «прыгает» по земному шару.


— У каждого рисунка своя история. Я Люду рисовал, когда она ездила от Беларуси во Францию. Она была носителем белорусской культуры там, поэтому не просто так по земному шару «прыгает», — говорит Олег.


На стене, где изображены коллеги Олега, в глаза бросается женщина в народном костюме, она бодро размахивает ложками для цимбал. Только вот вместо цимбал у нее клавиатура, вместо струн — клавиши.

—  Мало кто заметил это, — улыбается автор. — Она управляет рубрикой на сайте и верстает — у нее хорошо получается. 
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Фото: Владимир ШЛАПАК
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