В Национальной библиотеке Беларуси откроется выставка "Арт-Минск –2020", которая будет проходить в рамках фестиваля искусства «Арт-Минск». Открытие мероприятия запланировано на 24 ноября 17:00 и состоится в галерее «Панорама» на 22-м этаже.
В экспозиции будут представлены лучшие работы белорусских художников, разнообразные направления, жанры, техники, которые существуют и развиваются сегодня в белорусской живописи и графике.
Масштабный праздник посвящен единственной цели – подарить жителям и гостям города наслаждение искусством.
– Во время открытия вход будет бесплатным, после стоимость билета будет такой же, как и на обзорную площадку. При этом сохранятся льготы, существующие на названую услугу, оказываемую библиотекой, – добавили в отделе связей с общественностью НББ.
Выставка будет работать до 15 января 2021 г. Дата окончания работы экспозиции может быть изменена.
Фото: БЕЛТА
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Выставка "Арт-Минск – 2020" откроется 24 ноября в Национальной библиотеке Беларуси
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