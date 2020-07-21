Вышел трейлер первого сериала Федора Бондарчука «Псих» с Константином Богомоловым в главной роли

Видеосервис more.tv выпустил тизер первого сериала Федора Бондарчука, который получил название «Псих».

Проект расскажет о московском психологе по имени Олег, к которому со своими проблемами обращаются жители центра российской столицы. При этом самому психотерапевту помощь необходима не меньше: он болезненно переживает кризис среднего возраста, страдает от потери самоуважения и медикаментозной зависимости, становится слишком раздражительным и агрессивным. Но все меняется, когда Олегу приходится оказывать экстренную психологическую помощь. Жертвы авиакатастроф, насилия, природных бедствий. Что он знает об этом? И готов ли к таким испытаниям?

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Главную роль в «Психе» исполнил режиссер сериалов «Содержанки» и «Коронный выход» муж Ксении Собчак Константин Богомолов. В сериале также сыграли Елена Лядова, Игорь Верник, Ксения Раппопорт, Анна Чиповская, Олег Меньшиков и другие. Кстати, сценарий написала жена Федора Бондарчука актриса Паулина Андреева.

«Псих» будет состоять из восьми серий. Премьера запланирована на ноябрь этого года.