Выезда из Беларуси в ЕС ожидают около 2,6 тысячи фур

Самая проблемная ситуация – на въезде в Литву: в пункте пропуска «Котловка» стоят 360 грузовиков, в «Каменном Логе» ожидают 330 машин, в «Привалке» – 300, в «Беняконях» – 270, в «Видзах» – еще 200.Более 850 большегрузов ожидают на границе с Польшей: по 150 в «Брузгах» и в «Берестовице» и 550 в «Козловичах».На белорусско-латвийской границе в пункте пропуска «Урбаны» образовалась очередь из 180 машин, в «Григоровщине» ожидают еще 100 большегрузов.