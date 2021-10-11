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Выезда из Беларуси в ЕС ожидают около 2,6 тысячи фур

По состоянию на утро понедельника, 11 октября, выезда из Беларуси в страны Евросоюза на границе ожидают порядка 2,6 тысячи грузовых автомобилей. Это следует из информации, опубликованной на сайте ГПК.


Самая проблемная ситуация – на въезде в Литву: в пункте пропуска «Котловка» стоят 360 грузовиков, в «Каменном Логе» ожидают 330 машин, в «Привалке» – 300, в «Беняконях» – 270, в «Видзах» – еще 200.

Более 850 большегрузов ожидают на границе с Польшей: по 150 в «Брузгах» и в «Берестовице» и 550 в «Козловичах».

На белорусско-латвийской границе в пункте пропуска «Урбаны» образовалась очередь из 180 машин, в «Григоровщине» ожидают еще 100 большегрузов.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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