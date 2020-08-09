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  2. Выборы в Бресте проходят в спокойной, мирной и праздничной атмосфере – наблюдатели

Выборы в Бресте проходят в спокойной, мирной и праздничной атмосфере – наблюдатели

С самого утра на избирательный участок № 27, расположенный в Брестской областной филармонии, потянулись десятки избирателей. Возраст разный – от молодежи до глубоко пожилых брестчан. В фойе на первом этаже для гостей организован буфет с разнообразием угощений, напитками. Словом, атмосфера праздничная. Об этом говорят и наблюдатели.

Геннадий Садурский вместе со своим коллегой Сергеем Мусатовым выдвигались от трудового коллектива. Делегировали их коллеги по предприятию ОАО «Белалко»,что через дорогу от филармонии. За все время, уверяет Геннадий Садурский, ни одного нарушения не зафиксировано. Между тем, говорит наблюдатель, люди идут довольно активно, с хорошим настроением. В кулуарах – разговоры о выборах. В целом люди голосуют за поступательное развитие, эволюцию, мир и спокойствие. Сергей Мусатов дает свою оценку:

– Видите сами, здесь царит дружественная и вместе с тем деловая обстановка. Избиратели уже определились с выбором, поэтому все проходит без запинок, очередей. К работе участковой комиссии также нареканий нет.

Всего на участке № 27 зарегистрирован 1201 избиратель. По словам председателя комиссии Ирины Полотебновой, досрочно проголосовали 409 человек. С утра в воскресенье наблюдается высокая явка, поэтому можно не сомневаться, что на этом участке выборы точно состоятся.

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Фото: Александр МИТЮКОВ
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