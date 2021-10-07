Вверх больше чем на 200 долларов. Цена на газ в Европе снова растет

По данным агентства, цена на ноябрьский фьючерс TTF превысила 1220 долларов за тысячу кубометров.Напомним, что утром 7 октября стоимость газа в Европе оценивалась в районе 1250 долларов за тысячу кубометров. Вчера цена на голубое топливо в Европе побила рекорд, превысив 1900 долларов, в тот же день она рухнула. Сегодня стоимость газа опускалась до 973 долларов.