SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.88
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Вверх больше чем на 200 долларов. Цена на газ в Европе снова растет

Вверх больше чем на 200 долларов. Цена на газ в Европе снова растет

Несколько часов назад цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, а теперь снова растет. Стоимость уже больше 1200 долларов за тысячу кубометров, пишет ТАСС.


По данным агентства, цена на ноябрьский фьючерс TTF превысила 1220 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, что утром 7 октября стоимость газа в Европе оценивалась в районе 1250 долларов за тысячу кубометров. Вчера цена на голубое топливо в Европе побила рекорд, превысив 1900 долларов, в тот же день она рухнула. Сегодня стоимость газа опускалась до 973 долларов.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы