ВЦИОМ: отношение к Президенту Беларуси характеризует как положительное больше половины респондентов

Отношение к Президенту Беларуси характеризует как положительное больше половины респондентов - 52%. Для 35% белорусский лидер безразличен, а вот негативно к нему настроены лишь 9%. Затруднились с ответом 4% опрошенных ВЦИОМ.Как отмечает «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1», этот же опрос дал информацию об эмоциях, которые вызывает Александр Лукашенко у жителей России. В топ-3 вошли - уважение, симпатия и доверие.