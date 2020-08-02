На этой неделе у россиян интересовались их мнением насчет белорусского лидера. ВЦИОМ - всероссийский центр изучения общественного мнения - представил свежие данные касательно отношения граждан РФ к Беларуси и Александру Лукашенко, в частности. Об этом сегодня сообщил «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1».
Отношение к Президенту Беларуси характеризует как положительное больше половины респондентов - 52%. Для 35% белорусский лидер безразличен, а вот негативно к нему настроены лишь 9%. Затруднились с ответом 4% опрошенных ВЦИОМ.
Как отмечает «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1», этот же опрос дал информацию об эмоциях, которые вызывает Александр Лукашенко у жителей России. В топ-3 вошли - уважение, симпатия и доверие.
Опубликовано:
1087
ВЦИОМ: отношение к Президенту Беларуси характеризует как положительное больше половины респондентов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter