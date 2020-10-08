Дата мероприятия осталась той же – 15 октября, уточняет РИА "Новости".
Так что кандидаты на пост президента США в этот раз не встретятся, а увидят друг друга только на экране. Курировать риторическое противостояние модератор будет из Майами, сообщает телеканал C-SPAN.
Известно, что такие меры приняли, чтобы обезопасить участников во время пандемии коронавируса. Ранее вирус обнаружили у Дональда Трампа: он на несколько дней был госпитализирован, но в начале недели вернулся в Белый дом и чувствует себя хорошо.
Напомним, в рамках избирательной кампании США проводится три раунда дебатов кандидатов на пост главы государства. Первый состоялся 29 сентября, а третий пройдет 22 октября. Кстати, 7 октября в телеспарринге противостояли друг другу кандидаты в вице-президенты Штатов – Майкл Пенс (от республиканцев) и Камала Харрис (от демократов).
Выборы президента США состоятся 3 ноября.
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Второй раунд дебатов Трампа и Байдена пройдет в онлайн-формате
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Фото: РЕЙТЕР