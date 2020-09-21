Второй этап учения «Славянское братство – 2020» начнется 22 сентября

Второй этап совместного белорусско-российского учения «Славянское братство – 2020» начнется во вторник, 22 сентября, проинформировали в пресс-службе Министерства обороны.
В оборонном ведомстве напомнили, что на первом этапе учения войска на Брестском полигоне отработали учебно-боевые задачи по контртеррористической тематике. В том числе были отработаны вопросы блокирования и уничтожения условных незаконных вооруженных формирований на территории западных районов страны.
Второй этап продлится по 25 сентября и пройдет в форме оперативно-тактического учения. Основной направленностью практических действий войск при этом станет ведение совместных действий в интересах обеспечения военной безопасности государства. Руководителем учения на данном этапе является заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Сергей Потапенко.
В учении примут участие военнослужащие Западного оперативного командования, сил специальных операций Вооруженных Сил, ВВС и войск ПВО, ракетных войск и артиллерии, а также подразделения двух соединений Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России. Всего в практических действиях будет задействовано около 6000 военнослужащих, свыше 500 единиц боевой техники. При этом от Вооруженных Сил РФ – около 1000 человек и до 100 единиц боевой техники.
Для отработки практических действий войск (сил) будут задействованы 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, полигоны Брестский, Гожский и 210-й авиационный полигон Ружанский.
Особенностью данного учения станет выполнение учебно-боевых задач в сложных условиях, в том числе совершение маршей, десантирование личного состава и боевой техники из самолетов военно-транспортной авиации, форсирование водных преград, проведение боевых стрельб, а также боевое применение авиации.
«Совместное учение «Славянское братство – 2020» носит сугубо оборонительный характер и направлено на отработку совместных действий группировок войск в соответствии с имеющимися договоренностями Республики Беларусь и Российской Федерации, а также на дальнейшее укрепление и развитие интеграционных процессов в рамках укрепления обороноспособности Союзного государства», – подчеркнули в Министерстве обороны.
Фото: Министерство обороны
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Второй этап учения «Славянское братство – 2020» начнется 22 сентября
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