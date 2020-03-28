«Вся наша жизнь – череда случайностей». Бывшему первому секретарю ЦК ЛКСМБ Константину Платонову исполняется 80 лет

Вся наша жизнь – череда случайностей. В этом уверен бывший первый секретарь ЦК комсомола республики Константин Михайлович Платонов. «Кто знает, как бы сложилась моя судьба, не окажись я в нужном месте в нужное время», – рассуждает юбиляр, которому сегодня, 28 марта, исполняется 80 лет.





Прекрасное воспитание Константин Михайлович, сын военного летчика, получил с самого детства. Глава семьи Михаил Александрович служил в Испании, Финляндии, Китае, а когда началась Великая Отечественная война, вернулся, чтобы сражаться за родную землю. Судьба была благосклонна к отцу, вспоминает юбиляр:

– Его самолеты Ил-2 не раз сбивали, он получил не одно ранение. Не легче было и маме в эвакуации в городе Камске Красноярского края. Она жила в неведении: жив ли ее муж? Единственное мое воспоминание военных времен – это когда папа в 1945 году, находясь дома на лечении после ранения, слушал приемник, а потом вдруг закричал супруге: «Маша, победа!». Тогда я, пятилетний, еще не вполне осознавал смысл этого слова, но видя, как прямо на улицах города накрывают столы, понимал: к нам пришел праздник.

Знакомство Константина Михайловича с комсомолом произошло в Витебске, куда в 1959 году переехала семья. После получения диплома Костю, выпускника местного пединститута, направили на работу в Бигосовскую среднюю школу Верхнедвинского района:

– Времена были сложные, учителей не хватало, приходилось вести и алгебру, и физику, и геометрию, и тригонометрию, и астрономию. Собирался поступать в аспирантуру Национальной академии наук, но не успел: в 1963 году меня призвали в армию.

Через два года будущий комсомольский лидер вернулся в Витебск, обзавелся семьей и стал думать, в каком направлении двигаться дальше. Судьба, в которую так верит герой публикации, снова подсказала, как поступить:

– Как-то в городе я встретил знакомого, который подсказал, что в обкоме комсомоле есть вакансия инструктора орготдела. Я согласился.

Исполнительность, честность и открытость позволила Константину Михайловичу с головокружительным успехом шагать по карьерной лестнице. Начав с должности инструктора, через десять лет он стал первым секретарем ЦК ЛКСМБ.

Одним из главных принципов, с которыми этот человек шел по жизни, было правило – не командовать, а мягко подсказывать. Этому он научился у первого секретаря Центрального комитета коммунистической партии БССР Петра Мироновича Машерова. С политическим деятелем судьба сводила его не раз. Одна из встреч произошла на картофельном поле:

– Я был ответственным за уборку урожая в Оршанском районе. Однажды приехал посмотреть, как студенты справляются с задачей. Едва успел поговорить с молодежью, как заметил в небе вертолет. Когда с борта сошел Петр Миронович с руководителями области, сильно разволновался. Идеального порядка на поле не было: где-то виднелись неубранные клубни, не весь картофель успели увезти. Руководитель компартии подозвал меня и стал спрашивать, как обстановка, сколько студентов работает, а потом вдруг поинтересовался ситуацией со льном в регионе. К счастью, до этого я был на собрании и кое-что понимал. После беседы он подошел к председателю облисполкома Петру Ефимовичу Рубису со словами: «Если у вас все кадры такие, как этот комсомолец, вы на верном пути». У меня камень с души упал.

К советам Петра Мироновича Константин Михайлович прислушивался всегда. Как-то руководитель компартии вызвал главного комсомольца, чтобы поинтересоваться, почему наши ребята уезжают за пределы республики на всесоюзную стройку и предложил объявить таким объектом полесские болота, где в это время шла активная мелиорация. В будущем эта точка на карте стала местом притяжения молодежи со всего СССР.

Константин Михайлович рад, что традиции комсомола чтут и сегодня. Их продолжает Белорусский республиканский союз молодежи:

– БРСМ – единственная организация на постсоветском пространстве, которая имеет такой авторитет среди подрастающего поколения. Я вижу, что она объединяет действительно неравнодушных к судьбе государства юношей и девушек. Уверен, вместе им под силу построить процветающее государство.

фото Леонида ЕКЕЛЯ