Встреча писателей Беларуси и Казахстана прошла в Минске

Сегодня на площадке Национальной библиотеки Республики Беларусь состоялись презентация литературного альманаха «Казахстан –Беларусь» и встреча писателей двух стран. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в казахстанской дипломатической миссии в Беларуси.

Фолиант издан при содействии посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь в преддверии 30-летия независимости Казахстана и Беларуси.

Мероприятия проходили в смешанном формате. За круглым столом в главной библиотеке Беларуси собрались десятки белорусских мастеров литературного слова, а также делегат от Союза писателей Казахстана – постоянный составитель серии литературно-художественных альманахов, издаваемых при содействии загранучреждений МИД Казахстана в России и Беларуси, заместитель главного редактора журнала «Простор» поэтесса Любовь Шашкова.

Благодаря поддержке Национальной академической библиотеки Казахстана в городе Нур-Султан к важному событию в жизни творческой интеллигенции двух стран смогли в онлайн-формате присоединиться писатели, поэты, переводчики и публицисты из казахстанской столицы, городов Алматы и Кокшетау.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь Аскар Бейсенбаев в своем выступлении на презентации подчеркнул: «Мы с гордостью можем сегодня отметить, что благодаря совместным усилиям руководства Казахстана и Беларуси культурный диалог между нашими странами звучит все звонче и увереннее».

Аскар Бейсенбаев констатировал, что посольство Казахстана в Беларуси стремится вносить свой вклад в этот процесс. В частности, при содействии дипломатов на белорусский язык переводятся лучшие образцы литературного наследия Казахстана. Прекрасный мастер поэтического слова Николай Метлицкий переложил на белорусский язык лирику великого казахского поэта и философа Абая Кунанбаева. В этом году будет завершено издание романа-эпопеи выдающегося мастера эпического жанра Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Его перевод завершает талантливый поэт, прозаик, переводчик Михаил Поздняков. Посол Казахстана в Беларуси также поблагодарил всех авторов альманаха, благодаря которым его издание стало возможно.



– Убежден, что мероприятия культурной жизни послужат скрепой во взаимоотношениях наших народов, имеющих не только общую историю, но и общность духовных связей, определяющих будущее наших народов, – подчеркнул Аскар Бейсенабаев.

Директор Национальной библиотеки Беларуси Оксана Книжникова отметила, что в последнее время отношения между нашими странами развиваются динамично. Об этом свидетельствует ряд международных соглашений, а также подписанный меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры Республики Беларусь и Министерством культуры и спорта Республики Казахстан.

– На протяжении долгих лет наши библиотеки сотрудничают в области документоведения, книговедения и документообмена. Сегодняшняя встреча является важным этапом сотрудничества между нашими странами и культурами. Поэтому мы должны не только сохранить то, что уже наработали, но двигаться дальше, приумножая результаты, – добавила Оксана Книжникова.

Любовь Шашкова в своем выступлении акцентировала внимание на вопросе литературного перевода, школа которого в течение длительного времени во многих постсоветских республиках не развивалась.

– Именно усилия, которые предпринимает Казахстан в последние годы в продвижении государственной программы «Казахстанская культура в глобальном мире», в активизации перевода произведений казахской литературы на языки народов мира, делают узнаваемой и привлекательной нашу страну в международном сообществе, – подчеркнула она.

По ее словам, практическим подтверждением этому стал «Альманах «Казахстан – Беларусь», изданный на трех языках. Любовь Шашкова от имени всего писательского союза Казахстана высказала благодарность всем создателям уникального сборника, отметив, что он стал своеобразным творческим итогом литераторов за 30 лет независимости страны.

Заведующая отделом международных связей и мировой литературы Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Светлана Ананьева подчеркнула: «В год 30-летия независимости Республики Казахстан наше литературное и научное сотрудничество с белорусскими коллегами характеризуется особой динамикой развития. Традиции многообразных культурных и литературных связей выходят на новый уровень, становясь разнообразнее и разновекторнее, что и подтверждают публикации поэтических и прозаических произведений известных мастеров художественного слова двух стран на страницах первого литературного альманаха «Казахстан – Беларусь». Литературный процесс Казахстана и Беларуси – понятие многослойное, подобное реке времени. Поэты, прозаики, публицисты в своем личном ключе решают вопрос о смысле человеческой жизни, выстраивая ассоциативно-образную конструкцию художественных произведений и особые пространственно-временные отношения, выступая культурными и литературными дипломатами».

Поэт, переводчик Николай Метлицкий отметил многожанровость альманаха, особо остановившись на творчестве основоположника детективного жанра в Казахстане Кемеле Токаеве. Вдохновленный изданием фолианта, он написал стихотворения, которые презентовал своим коллегам.

Главный редактор издательского дома «Звязда», литературовед, журналист Алесь Карлюкевич акцентировал внимание участников встречи на важности продолжения и преемственности литературного диалога между Казахстаном и Беларусью. Он подчеркнул особенность издания, которая заключается в его трехъязычии и отражает многолетнее межгосударственное, литературное и культурное сотрудничество суверенных Казахстана и Беларуси во всех аспектах историко-культурной преемственности. Его разделы переводов, прозы и поэзии содержат тексты казахских и белорусских авторов – Абая Кунанбаева, Янки Купалы, Владимира Короткевича, Олжаса Сулейменова, Мухтара Ауэзова, Нурлана Оразалина, Улыкбека Есдаулета, Бахытжана Канапьянова, Александра Бадака и других. Всего сборник содержит произведения порядка 70 авторов двух стран.

«По итогам встречи союзы писателей двух стран выработают конкретные предложения по расширению и углублению литературных связей Казахстана и Беларуси», – резюмировали в казахстанской дипломатической миссии.

Фото посольства Казахстана в Беларуси

