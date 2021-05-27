Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал неочевидный симптом рака пищевода, на который следует обратить внимание во время приема пищи.
Фото: pixabay.com
Специалист рассказал о таком явлении, как дисфагия – ощущение, когда что-то мешает глотать:
– В данном случае признаком онкологического заболевания становится быстрое прогрессирование нарушения глотания.
Мясников отметил, что через время пациент с трудом начинает проглатывать жидкость. При этом врач уточнил, что если имеются трудности с прохождением твердой пищи, то это может быть связано с механическим затруднением, а не онкологией.
– При проявлении признаков дисфагии следует обратиться к специалисту и установить причину проблем с глотанием. Помимо онкологии, данное нарушение может быть симптомом психосоматического расстройства, – подчеркнул Мясников.
К главным факторам риска развития рака пищевода медик отнес курение, употребление алкоголя, наличие бактерии хеликобактер пилори, плохую гигиену полости рта, а также злоупотребление острыми и маринованными продуктами.
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Врач указал на неочевидный признак рака пищевода
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