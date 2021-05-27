Врач указал на неочевидный признак рака пищевода

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Специалист рассказал о таком явлении, как дисфагия – ощущение, когда что-то мешает глотать:Мясников отметил, что через время пациент с трудом начинает проглатывать жидкость. При этом врач уточнил, что если имеются трудности с прохождением твердой пищи, то это может быть связано с механическим затруднением, а не онкологией., – подчеркнул Мясников.К главным факторам риска развития рака пищевода медик отнес курение, употребление алкоголя, наличие бактерии хеликобактер пилори, плохую гигиену полости рта, а также злоупотребление острыми и маринованными продуктами.