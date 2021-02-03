Витамин С может обладать противовирусным эффектом только в том случае, если единовременная доза будет составлять не менее 6 граммов. Однако такое количество данного вещества способно привести к изжоге и рвоте. Именно поэтому витамин С не стоит принимать для профилактики простудных заболеваний. Об этом в программе "Жить здорово" рассказали врачи.
Витамин С в больших дозах, по мнению врача-иммунолога, доктора медицинских наук, профессора Андрея Продеуса, блокирует всасывание витамина В12, кальция и меди:
– Принимая большие дозы витамина С, вы блокируете часть всасывания своих собственных нормальных микроэлементов и витаминов. Важно понимать, что у аскорбиновой кислоты есть одна особенность: чем больше вы ее принимаете, тем хуже она всасывается в желудочно-кишечном тракте. То есть если вы принимаете стандартную дозу в 50–75 миллиграммов, она будет всасываться на 70–80 процентов от принятой дозы. Если вы увеличите дозу до 500 миллиграммов и выше, то начнется прогрессивное снижение всасывания.
Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева резюмировала слова своего коллеги и подчеркнула, что добиться противовирусного эффекта путем использования витамина С невозможно. При этом медик отметила, что данное вещество все же нужно человеку, так как организм самостоятельно его не синтезирует.
– Оптимальное количество суточной дозы витамина С примерно составляет от 70 до 90 миллиграммов. Для чего он нужен? Во-первых, для здоровья кожи и эластичности сосудов, потому что без аскорбиновой кислоты не будет вырабатываться коллаген четвертого типа, – объяснил Андрей Продеус.
К тому же польза витамина С, по словам медиков, заключается и в способности понижать артериальное давление.
– Если принимать витамин С, вы сможете даже без медикаментов на 5–10 миллиметров ртутного столба понизить артериальное давление, – заключил Андрей Продеус.
Фото: pixabay.com
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Врач развеял миф о пользе витамина С при профилактике простуды
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