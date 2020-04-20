Врач рассказала о вреде самолечения и профессиональном долге

Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Валентина Курсевич второй созыв подряд совмещает работу врача и депутата. В эти дни ее кардиологическое отделение 2-й городской клинической больницы Минска перепрофилировано и принимает пациентов с пневмониями. В интервью агентству БЕЛТА Валентина Курсевич рассказала о вреде самолечения, профессиональном долге и о том, насколько дороги медикам слова благодарности и уважение.

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Валентина Курсевич предостерегает от самолечения при возникновении симптомов острых респираторных инфекций. Тем более стоит забить тревогу, если беспокоит кашель, высокая температура, одышка. "Это повод обязательно вызвать скорую помощь или врача на дом. При самолечении человек неправильно сориентируется и не начнет принимать нужные препараты. А врач определит верную стратегию с учетом результатов анализов, рентгенограммы грудной клетки, компьютерной томограммы, которая сейчас является приоритетной для диагностики пневмоний, — отметила она. — Это позволит своевременно начать правильное лечение, что в свою очередь служит залогом для успешного лечения и выздоровления".

Медик обратила внимание, что поберечь себя должны не только пациенты в возрасте, не только те, кто входит в группу риска из-за ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, сахарного диабета, хронической обструктивной болезни легких, но и люди среднего возраста, молодежь. "Всем важно помнить: чтобы назначить верное лечение, нужно провести всю необходимую диагностику. Это позволит определить, нужна госпитализация или угрожающего ничего нет и можно лечиться дома", — напомнила Валентина Курсевич.

Собеседница — депутат со стажем. Работала в шестом созыве Палаты представителей, в прошлом году ее переизбрали на второй срок. Все это время парламентарий не оставляет врачебной практики, работая в кардиологическом отделении 2-й ГКБ Минска. "Это, наверное, профессиональное. Все волнуются, переживают за здоровье родных и близких. Но врач есть врач, он должен оказывать медицинскую помощь", — сказала она. Валентина Курсевич добавила, что в ее отделении медики обеспечены необходимыми защитными средствами. Маски, щитки, очки, защитные костюмы, одноразовые халаты, дезинфектанты, перчатки — все в наличии и в достаточном количестве.

Сейчас в Беларуси, как и во всем мире, люди говорят слова благодарности медикам, которые ведут борьбу с коронавирусом. Они не только выражают поддержку, но шьют и закупают средства защиты, готовят для врачей бесплатные обеды, обеспечивают их жильем. Валентина Курсевич в свою очередь выразила благодарность за эту поддержку, а также пожелала, чтобы такое же уважительное отношение к медикам, их труду сохранилось и после пандемии коронавируса, когда жизнь вернется в привычное русло.