Специалист по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников дал рекомендации, как правильно охлаждаться в жару. Его слова приводит РИА Новости.
Тяжельников отметил, что освежаться необходимо при температуре 20-25 градусов. Более резкий перепад температур опасен переохлаждением, что может вызвать резкое падение защитных сил организма и вследствие этого – заболевание, считает специалист.
- Не следует охлаждать помещение или машину кондиционером ниже этой температуры, - рассказывает эксперт.
Медик также предупредил о купании в водоеме, куда зачастую идут охлаждаться люди.
- Заходя в озеро или реку, дайте время организму адаптироваться к температуре воды. Ни в коем случае, не прыгайте с разбегу и не ныряйте сразу с головой - надо погружаться в воду постепенно. Входя первый раз, не плавайте долго, а в следующие заходы постепенно увеличивайте время пребывания в водоеме, - резюмировал Тяжельников.
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Врач рассказал, при какой температуре нужно охлаждаться в жару
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