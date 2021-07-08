Врач рассказал, при какой температуре нужно охлаждаться в жару

Тяжельников отметил, что освежаться необходимо при температуре 20-25 градусов. Более резкий перепад температур опасен переохлаждением, что может вызвать резкое падение защитных сил организма и вследствие этого – заболевание, считает специалист., - рассказывает эксперт.Медик также предупредил о купании в водоеме, куда зачастую идут охлаждаться люди., - резюмировал Тяжельников.