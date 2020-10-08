Основных причин несколько: храп, нехватка витаминов и синдром беспокойных ног, пишет РИА Новости.
Важно отметить, что специалисты имеют в виду случаи, когда рухнуть в объятья подушки днем хочется даже после полноценных 8 часов сна.
При этом президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов уточняет, что храп в этом контексте можно рассматривать только если он является симптомом синдрома абструктивного апноэ сна. В этом случае у человека происходит кратковременная остановка дыхания – как результат, просыпается мозг. А если это происходит, человек уже не отдыхает и, следовательно, больше устает после «официального подъема».
Кроме того, причинами дневной сонливости может стать недостаток железа и витаминов D и B, а также синдром беспокойных ног.
Медик предупредил о необходимости обратиться к специалистам, если какой-либо из симптомов не проходит самостоятельно в течение трех месяцев.
Фото: pixabay.com
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Врач рассказал, почему хочется спать днем
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