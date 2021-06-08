Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал об опасности использования корвалола при сердечном приступе.
Фото: pixabay.com
– Довольно часто при проблемах с сердцем пациенты принимают корвалол. Данное лекарство действительно хорошо помогает, так как в его состав входит фенобарбитал – вещество, которое когда-то принималось как мощное снотворное. Но если случается сердечный приступ, корвалол может обманчиво усыпить бдительность, а процессы никак не останавливает, –предупреждает Мясников.
По мнению специалиста, в данном случае это лекарство лишь отсрочит обращение к врачу, и все может закончиться печально.
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Врач рассказал об опасности корвалола при сердечном приступе
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