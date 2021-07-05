Врач рассказал о правилах безопасной ходьбы босиком

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По словам специалиста, на ступнях ног располагается множество биологически активных точек., – уточняет медик.Хорошев порекомендовал ходить босиком по округлой гальке (окатанные в разной степени обломки природных камней горных пород). В данном процессе массируются ступни и укрепляются суставы. При этом врач отметил, что прогулки по траве и песку не менее полезны., – подчеркнул врач.