Врач общей практики Владимир Хорошев объяснил, почему полезно ходить босиком и какая есть наиболее подходящая поверхность для этого занятия. Об этом сообщает Lenta.ru.
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По словам специалиста, на ступнях ног располагается множество биологически активных точек.
–На данную часть тела проецируются внутренние органы и системы человека. В том числе головной мозг, печень и поджелудочная железа, – уточняет медик. – При ходьбе босиком происходит массаж активных точек, которые оказывают благотворное влияние на весь организм.
Хорошев порекомендовал ходить босиком по округлой гальке (окатанные в разной степени обломки природных камней горных пород). В данном процессе массируются ступни и укрепляются суставы. При этом врач отметил, что прогулки по траве и песку не менее полезны.
–Старайтесь ходить босиком два-три часа в день. В остальное время лучше быть в обуви, так как большой процент людей имеет плоскостопие. Кроме того, избегайте жестких поверхностей, которые могут поранить ноги и нанести вред. Откажитесь от ходьбы по асфальту и бетону, – подчеркнул врач.
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Врач рассказал о правилах безопасной ходьбы босиком
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