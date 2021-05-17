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Врач рассказал о главной опасности минеральной воды

Минеральная вода может помочь в лечении некоторых заболеваний, однако иногда способна навредить и даже стать причиной проблем со здоровьем. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал Алексей Деконский – главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ".


– Многие минеральные воды содержат большое количество соли. Вещество задерживает жидкость в организме, чем провоцирует повышение давления. Поэтому при покупке минеральной воды гипертонику нужно обратить внимание на состав, а особенно на количество соляных остатков, которые содержатся в жидкости, – рассказал Алексей Деконский.

Вместе с тем специалист порекомендовал людям с постоянным увеличенным давлением пить чистую негазированную воду. Врач также отметил, что здоровый человек в день может выпивать от полутора до двух литров жидкости. Она может поступать в организм вместе с чаем, супом или кофе. Утро специалист посоветовал начинать со стакана теплой воды, поскольку это позволит помочь проснуться.

– Однако если у пациента есть отечный синдром, ему нужно контролировать количество выпитой и выделенной воды, – заключил Алексей Деконский.

Фото: pixabay.com
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