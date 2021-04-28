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Врач рассказал, как замедлить возрастное ухудшение зрения

С возрастом зрение может быстро ухудшаться из-за неправильного питания, сидячего образа жизни, курения и некоторых хронических заболеваний. Об этом в программе "О самом главном" рассказал телеведущий, врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.


По словам специалиста, нарушения зрения с возрастом могут становиться ярко выраженными при наличии хронических заболеваний.

– Чтобы проблема проявилась как можно позже, нужно скорректировать свой образ жизни. Добавьте в рацион овощи, замените жирное мясо, например, на индейку, уделите время физической активности и вечерним прогулкам. Не забывайте о специальных глазных каплях, которые способствуют улучшению метаболизма в тканях, а также стимулируют восстановительные процессы. Препарат, кроме всего прочего, оказывает антиоксидантное действие, защищает глазную ткань от воздействия свободных радикалов и замедляет возрастные процессы, которые повышают вероятность развития таких заболеваний, как катаракта, – рассказал Сергей Агапкин.

Медик также обратил внимание на то, что назначать глазные капли может только специалист, а использовать препарат необходимо регулярно.

Фото: pixabay.com
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