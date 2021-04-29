Главной причиной раннего поседения является генетическая предрасположенность. Однако в некоторых случаях волосы, утратившие меланин, могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказала врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская.
По словам специалиста, наследственность является не единственной причиной раннего поседения. Иногда проблема возникает из-за нарушения работы щитовидной железы.
– Поэтому если вы столкнулись с ранним поседением и у вас в семье ни у кого нет такой проблемы, к тому же вы не испытываете дискомфорт, в том числе не беспокоят перепады давления, нет усталости и лишнего веса, нужно срочно обратиться к врачу и проверить работу щитовидной железы, – рассказала Светлана Якубовская.
Спровоцировать раннюю седину, отметила специалист, могут также аутоиммунные процессы, гормональные изменения и несбалансированное питание.
– Особенно это касается тех, кто регулярно сидит на диетах, а также недополучает из продуктов медь и цинк. Поэтому обязательно включайте в рацион орехи, семечки и морепродукты, – посоветовала Светлана Якубовская.
Вместе с тем врач опровергла главный миф о седине. По словам специалиста, выдергивание седых волос не приводит к увеличению их количества.
Фото: pixabay.com
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Врач перечислила главные причины ранней седины
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