Врач оценила риск появления тромбов у привитых против COVID-19

После вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник V" тромбы не формируются. Данный побочный эффект был обнаружен лишь у препарата компании AstraZeneca. Об этом в эфире программы "Здоровье" рассказала врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
По словам профессора, вакцина "Спутник V" была изучена в Москве на 40 тысячах добровольцев, в число которых также вошли 2 тысячи врачей. За состоянием испытуемых специалисты следили на протяжении полугода. Выяснилось, что у препарата "Спутник V" нет такого побочного эффекта, как формирование тромбов. Такие выводы в июне нынешнего года также подтвердил Минздрав Аргентины.
Вместе с тем Елена Малышева предупредила, что с таким опасным последствием вакцинации могут столкнуться пациенты, привитые вакциной от AstraZeneca. Профессор уточнила, что тромбы в этом случае хотя и редко, но формируются.
– Поэтому вакциной от AstraZeneca не прививают людей до 40 лет, – уточнила врач.
Ранее ТАСС сообщал, что тромбы после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом от компании AstraZeneca возникают только в том случае, если вакцину вводят напрямую в кровеносные сосуды.