Врач оценила риск появления тромбов у привитых против COVID-19

По словам профессора, вакцина "Спутник V" была изучена в Москве на 40 тысячах добровольцев, в число которых также вошли 2 тысячи врачей. За состоянием испытуемых специалисты следили на протяжении полугода. Выяснилось, что у препарата "Спутник V" нет такого побочного эффекта, как формирование тромбов. Такие выводы в июне нынешнего года также подтвердил Минздрав Аргентины.Вместе с тем Елена Малышева предупредила, что с таким опасным последствием вакцинации могут столкнуться пациенты, привитые вакциной от AstraZeneca. Профессор уточнила, что тромбы в этом случае хотя и редко, но формируются.– уточнила врач.Ранее ТАСС сообщал, что тромбы после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом от компании AstraZeneca возникают только в том случае, если вакцину вводят напрямую в кровеносные сосуды.