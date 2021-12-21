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  2. Врач объяснила, как правильно принимать витамины, чтобы они лучше усваивались

Врач объяснила, как правильно принимать витамины, чтобы они лучше усваивались

В эфире программы "О самом главном" врач Татьяна Шаповаленко рассказала, как правильно принимать витамины, чтобы полезные вещества лучше усваивались в организме.


– Достаточно часто врачи наряду с лекарственными препаратами прописывают некие комплексы витаминов и минеральных веществ. Жестких правил [по их приему] не существует, кроме того, что любые витамины и минеральные вещества нужно пить после еды. Желательно не сочетать их вместе, лучше разносить по разным приемам пищи, – обратила внимание Татьяна Шаповаленко.

Врач также посоветовала принимать кальций и витамин D в первой половине дня, а магний и витамины группы В – в вечернее время.

Фото: pixabay.com
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