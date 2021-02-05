Повышенная температура тела всегда вызывает у людей некий страх. Данный признак считается прямым указанием на болезнь, поэтому люди тут же начинают принимать жаропонижающие препараты. Однако подобные действия только отсрочивают выздоровление. Об этом в программе "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
По словам специалиста, вирус перестает размножаться при температуре 38, поэтому состояние, при котором градусник показывает 38, является наиболее оптимальным для лечения.
Александр Мясников добавил, что ни в коем случае нельзя добиваться выздоровления с помощью градусника. Врач объяснил это на примере ребенка. Если его температура тела составляет 39 градусов, при этом малыш играет и в целом выглядит бодрым, сбивать температуру не стоит.
– Если ребенок заторможен, вял, плохо ест и пьет, а температура нормальная, нужно бить тревогу. Мы не градусы лечим, а общее состояние, – резюмировал специалист.
Фото: pixabay.com
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Врач объяснил, почему не стоит сбивать температуру во время болезни
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